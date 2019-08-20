شهد مركز الهناجر للفنون، مساء أمس الأثنين، عرضًا "تسجيل دخول" للمخرج هانى عفيفى، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح لدورته الـ12 برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.
ويذكر أن العرض فكرة وإخراج هاني عفيفي، ويرصد بشكل ساخر وسائل التواصل الاجتماعى وتفاعلات الشباب مع المواضيع والقضايا المختلفة والعلاقات على العالم الافتراضى من خلال 6أصدقاء يجتمعون فى بيت أحدهم أول 2011، ويطلبون "أوردر" من أحد المطاعم، ويظلون فى انتظاره سنوات يسجلون خلالها دخولهم العالم الافتراضى بكل ما يحمل من تشويش وتناقضات فى الأخبار والمواقف سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأيديولوجيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "تسجيل دخول" يتألق في المهرجان القومي للمسرح المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.