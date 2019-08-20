بالصور.. "تسجيل دخول" يتألق في المهرجان القومي للمسرح المصري

شهد مركز الهناجر للفنون، مساء أمس الأثنين، عرضًا "تسجيل دخول" للمخرج هانى عفيفى، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح لدورته الـ12 برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.

ويذكر أن العرض فكرة وإخراج هاني عفيفي، ويرصد بشكل ساخر وسائل التواصل الاجتماعى وتفاعلات الشباب مع المواضيع والقضايا المختلفة والعلاقات على العالم الافتراضى من خلال 6

أصدقاء يجتمعون فى بيت أحدهم أول 2011، ويطلبون "أوردر" من أحد المطاعم، ويظلون فى انتظاره سنوات يسجلون خلالها دخولهم العالم الافتراضى بكل ما يحمل من تشويش وتناقضات فى الأخبار والمواقف سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأيديولوجيًا.

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