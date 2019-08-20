بالصور.. عرض "الضاحكون" على مسرح متربول بالمهرجان القومي

شهد مساء أمس، الاثنين، مسرح متربول العرض المسرحي "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ

12.

محمود السبروت ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي شاب قدم العديد من التجارب المسرحية لمسرح الجامعة بالمنوفية

في السنوات الأخيرة.

حصل على العديد من الجوائز والمراكز الأولى في التمثيل والإخراج والتأليف بدورات متعددة ومتتالية لمهرجان الجامعة ومهرجانات مسرحية خاصة منها مهرجان مسرح الغرفة بالمنوفية في دورتيه الأولى والثانية.

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