بالصور.. عرض "الضاحكون" على مسرح متربول بالمهرجان القومي

شهد مساء أمس، الاثنين، مسرح متربول العرض المسرحي "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12.
محمود السبروت ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي شاب قدم العديد من التجارب المسرحية لمسرح الجامعة بالمنوفيةفي السنوات الأخيرة.
حصل على العديد من الجوائز والمراكز الأولى في التمثيل والإخراج والتأليف بدورات متعددة ومتتالية لمهرجان الجامعة ومهرجانات مسرحية خاصة منها مهرجان مسرح الغرفة بالمنوفية في دورتيه الأولى والثانية.
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