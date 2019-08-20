بالصور.. عرض "زهرة اللوتس" على ميامي في فعاليات القومي للمسرح

شهد مساء أمس، الاثنين، مسرح ميامي العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12

برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.

"زهرة اللوتس" من إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال برئاسة الفنان حسن يوسف، وهو

عرض كوميدي غنائي استعراضي، ويستمتع جمهور المسرح لمدة ساعتين بالعرض.

ويذكر أن العرض بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل إبراهيم، فادي خفاجة، ديكور حازم شبل، تأليف طارق مرسى، وإخراج محمد حجاج.



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