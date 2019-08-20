شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعلن اعتزال الفن وتصف شركات الإنتاج بـ"المافيا" والان مع التفاصيل

أعلنت المغنية اللبنانية إليسا اعتزالها من عالم الغناء والموسيقى، وأنحت باللائمة على صناعة الموسيقى "الشبيهة بالمافيا".

وقالت إليسا لجمهورها الاثنين إن ألبومها القادم سيكون آخر ألبوماتها.

المغنية البالغة من العمر 46 عاما، لم توضح أسباب مقارنتها صناعة الموسيقى بالمافيا، ولكنها شكت العام الماضي بفرض حظر على أغانيها بسبب شروط التعاقد مع شركتها للإنتاج روتانا.

وقال في تغريدة، إنها قررت الإعلان عن اعتزالها "بقلب مثقل بالحزن ولكن باقتناع بالغ".

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وإليسا، واسمها الحقيقي إليسار خوري، واحدة من أكثر المغنين في العالم العربي من حيث المبيعات حيث باعت الملايين من الاسطوانات في شتى أرجاء العالم.

وبدأت إليسا مسيرتها الفنية بعد دراسة السياسة في الجامعة اللبنانية، وحظيت بالانتباه بعد الفوز بالميدالية الفضية في برنامج "استوديو الفن".

ومنذ ذلك الحين أصدرت 11 ألبوما وفازت بعدد من الجوائز.

وبعيدا عن نشاطها الموسيقي، أصدرت إليسها مجموعتها من العطور، وكانت من المحكمين في بعض البرامج الموسيقية، وظهرت في الدعاية لبعض المنتجات مثل بيبسي.

وتناولت إليسا في أغانيها بعض المحظورات الاجتماعية مثل تعنيف المرأة. كما اتخذت إليسا بعض المواقف السياسية المثيرة للجدل، من بينها إعلانها تأييد ميليشيا "القوات" اللبنانية المسيحية.