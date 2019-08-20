نانسي عجرم ويوم عطلة طويل مع العائلة وهذه محطتها التالية

بعد سلسلة من الحفلات والنشاطات الفنية، أمضت النجمة نانسي عجرم يوماً طويلاً برفقة عائلتها وذلك بعيداً عن ضغط العمل.

وشاركت “عجرم” المتابعين على حسابها على “ستوريز” ببعض الصور من أجواء اليوم العائلي، حيث قامت بزيارة بعض الاماكن الدينية في لبنان.

نانسي كانت قد عادت الى بيروت بعد ان أحيت حفلاً فنياً بمناسبة عيد الأضحى المبارك في دبي تكلل بالنجاح، وها هي تستعد للقاء جمهورها بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي في ٢١ آب/أغسطس الجاري.