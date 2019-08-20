مايا دياب تعتذر لجمهورها في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية على "تويتر"

بيروت - لايف ستايل
وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب، اعتذارًا خاصًا لجمهورها في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".
وقالت في تغريدتها: "سامحوني بغيب عن التويتر لأن ما كتير بحب الحكي بس رح شد حالي وما بقى غيب عيب.. شكراً على آراءكم بأغنيتي الجديدة "يا با يا با" وناطرة بعد كل واحد شو أكتر شي حبّ بالغنية والكليب".
الأغنية من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودى منير، وإخراج كريستيل يونس، وحققت مليون و200 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب”.
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يذكر أن مايا دياب، أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا بالساحل الشمالي حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين وقدمت فيه باقة متنوعة من أغانيه التي تجمع ما بين القديم والحديث.
وتألقت مايا دياب، خلال الحفل بإطلالة تعاونت فيها مع المصمم اللبناني نيكولا جبران، وشبهتها بالجلابية المصرية.
يُذكر أن مايا دياب تستعد لاحياء حفل غنائي يوم 29 آب/أغسطس المقبل في فندق ديفان بمدينة أربيل.
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