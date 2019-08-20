أحلام تعتذر رسميًا للمرأة السعودية عن تصريحات سابقة رفضت فيها قيادتها للسيارة

دبي - لايف ستايل
قدمت الفنانة أحلام اعتذارًا رسميًا عبر حسابها في تويتر عن تصريحات سابقة لها رفضت فيها فكرة قيادة المرأة السعودية للسيارة؛ ما أثار حينها جدلًا كبيرًا وتعرضت بسبب ذلك إلى انتقاد واسع ودُشنت ضدها "هاشتاغات" كانت سببًا في إلغاء أو تأجيل بعضٍ من حفلاتها التي كانت ستقام في السعودية.
وطالب أحد المغردين أحلام بالاعتذار عن التصريحات السابقة وقال: إن هذا من شيم الكبار، فردت أحلام بتغريدة قالت فيها: "أعتذر لو بدر مني شيء ضايقكم مني، الأخت تعتذر من إخوانها، ما فيها شيء وتكبر بهم، وأنا أختك"، وتغريدة أحلام حاولت فيها إذابة الجليد بينها وبين الجمهور السعودي الذي يحتضن حفلاتها في كل مناطق المملكة.
يشار إلى أن "أم فاهد" أقامت مؤخرًا حفلاً كبيرًا في أبها ضمن مهرجان موسم السودة، كما ستقيم حفلًا آخر في الطائف ضمن فعاليات مهرجان عكاظ والذي يأتي هذا العام تحت مظلة موسم الطائف.
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