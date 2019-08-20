درة تعزف على "الهارب" في كواليس "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر: ظهرت الفنانة التونسية درة، وهي تعزف على آلة "الهارب" الموسيقية ضمن كواليس مسلسل "بلا دليل". ونشرت درة، الصور عبر حسابها في "انستجرام" وعلقت قائلة: "Back to Habiba بلا دليل". مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.​



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