خاص "الفن"- ميريانا معلولي: المسرح أبي.. والحظ ساعدني في هذا العامخاص الفن – هالة القصير: احترفت...

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة السورية ​ميريانا معلولي​ عن تمسكها ب​المسرح​، لأنها درسته في المعهد العالي للفنون المسرحية عبر أربع سنوات.

وقالت لموقع "الفن": "درست المسرح وبعده اشتغلت بكافة الأنواع الفنية من إذاعة وتلفزيون وسينما ودوبلاج، ولولاه لما إتجهت إلى باقي هذه الفنون، فهو أبو الفنون وأبي أيضاً، وقد صقلني كإنسانة وكفنانة، وولائي سيبقى له ولن أتركه".

وعند سؤالها عن العمل الدرامي الذي قدّمها للناس، أجابت معلولي: لا يوجد عمل محدد، بل هناك سنة واحدة ساعدني الحظ فيها على الإنتشار بعرض خمسة أعمال لي دفعة واحدة، كان ذلك عام 2010 عندما عرض "​لعنة الطين​" و"​الدبور​" و"​ما ملكت أيمانكم​" و"البقعة السوداء" و"تخت شرقي"، وكلها كانت أعمال مهمة ومتنوعة وأثبت نفسي فيها.

وفي حديثها عن العائلة، رأت معلولي أن والدها حقق حلمه عبرها، مضيفة: "كان والدي عضواً في المسرح الجامعي قبل أن يسافر خارج ​سوريا​، فبقي لديه هاجس التمثيل وأصبح ينميه فيني من دون أن يشعر، قبل أن التحق بالمعهد العالي وأتخرج منه وأصبح ممثلة.