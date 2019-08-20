شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر سليمان وفرقة رضا ومروة ناجى فى محكى القلعة..غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، يقام غدا الأربعاء 21 أغسطس ثلاث حفلات تبدأ فى الثامنة مساء حيث يتغنى المطرب ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها، سحب رمشه وجميل واسمروطاير يا هوى ولامونى الناس و كعب الغزال و بهية وغيرها.

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أما في التاسعة مساءا تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية عدداً من اشهر استعراضاتها التي اشتهرت بها منها الإسكندراني ، غزل في الريف ، الفلاحين ، الأقصر بلدنا ، النوبة ، الحجالة ، العصاية والتنورة، وفي العاشرة مساءً تشدو المطربة مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايستروعلاء يس بمجموعة من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية .