برشلونة متفائل قبل تقديم عرضه المكتوب لاستعادة نيمار

يشعر نادي برشلونة الإسباني بالتفاؤل قبل تقديم عرضه المكتوب لاستعادة خدمات المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية أن برشلونة سيقوم بتقديم عرض مكتوب لسان جيرمان، على أن يقوم النادي الباريسي بدراسة هذا العرض بشكل جيد.

وقال مصدر في نادي برشلونة: "نشعر بالتفاؤل ونحن واثقون من إمكانية نجاحنا في استعادة نيمار".

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وأضاف: "هناك فرصة لنجاح المفاوضات وعودة اللاعب من جديد إلينا".

وتشير التقارير الصحفية إلى أن رغبة برشلونة هي استعادة نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود خيار للشراء في صيف 2020، مع إدراد لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش في الصفقة من أجل تقليل مطالب سان جيرمان للاستغناء عن الدولي البرازيلي.

بدوره، يتمسك باريس سان جيرمان بالحصول على 100 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب من برشلونة للموافقة على رحيل نيمار، فيما يراقب ريال مدريد، غريم البارسا الموقف، لبحث إمكانية ضم النجم البرازيلي.

وتقدم نيمار بطلب بالرحيل عن سان جيرمان، بعدما تأكد من عدم قدرة النادي الباريسي على المنافسة أوروبيا، مع تمسكه برغبة العودة إلى برشلونة الذي غادره صوب الفريق الفرنسي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.