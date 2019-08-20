شاهد.. مراسل يتلقى ضربة تفقده الوعي مباشرة على الهواء!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:52 صباحاً - تلقى مراسل تلفزيوني في المكسيك، كان يغطي تظاهرة ضد أعمال العنف في البلاد، ضربة على وجهه انهار على الأرض بسببها مغمياً عليه.

وفي التفاصيل، فقد تعرض المراسل Juan Manuel Jimenez البالغ من العمر 26 سنة، لهجوم من متظاهر غاضب ووجه له ضربة كانت قاضية ورمته أرضاً للحال، من دون أي سبب معلوم.

والغريب انه وعلى الرغم من ان سيارة الشرطة تظهر على بعد امتار منه إلا أن أفراد الشرطة لم يحركوا ساكناً، بل اكتفوا بمشاهدة ما حدث، فيما هاجمت بعض المشاركات في التظاهرة المعتدي الذي لملم نفسه ولاذ بالفرار.