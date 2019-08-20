المخدرات والمشاهير.. "مارد الكيف" يطارد أهل الفن

جاء خبر إلقاء القبض على المخرج خالد مرعي، من قبل سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، ليعيد إلى المشهد من جديد قضية "أصحاب الكيف" من الفنانين والمشاهير والنجوم، والتي شغلت الرأي العام على مدار العديد من السنوات.

وترصد "العين الإخبارية" من خلال هذا التقرير أبرز قضايا المخدرات المرتبطة بالفنانين، وعلى رأسهم الراحل فاروق الفيشاوي، والراحل سعيد صالح، وانتصار ودينا الشربينى وأحمد عزمي وأصالة.

"العبط والسذاجة سبب اتجاهي لإدمان المخدرات".. بهذه العبارة أعلن فاروق الفيشاوي صراحة علاقته بالمخدرات، وعزا ذلك إلى شغفه بتجربة كل ما هو جديد، غير أن مشاعر الأبوة مع ابنه الفنان أحمد الفيشاوي كانت الدافع الحقيقي وراء إقلاعه عنها، عندما كان يراه ابنه في حالة غير طبيعية.

أما الفنان سعيد صالح؛ فقد شغل الرأي العام في 1991 عندما ألقي القبض عليه بتهمة التعاطي فى أحد أوكار المخدرات بحي السيدة زينب، وتم حفظ التحقيق معه، لكن تم ضبطه مرة أخرى بتعاطي المخدرات بالإسكندرية، وقدم للمحاكمة، وصدر حكم ضده بالسجن لمدة عام قضاها بسجن "الحضرة" بالإسكندرية، وأفرج عنه بعد ثلثي المدة.





وقبل وفاته بعدة سنوات، أكد سعيد صالح أنه لم يعد يتناول المخدرات، وتعلم القرب من الله خلال فترة السجن التي قضاها بسبب المخدرات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، اتهمت الفنانة انتصار في قضية مخدرات، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من إلقاء القبض عليها وهي تتناول المواد المخدرة، أثناء قيادة سيارتها الملاكي بصحبة 3 شبان، واختراق حظر التجوال الذي كان مفروضاً وقتها، إلا أن النيابة أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

أما الفنانة دينا الشربيني، فقد قضت سنة في السجن، بعد الحكم عليها بتعاطي المخدرات؛ حيث تم القبض عليها أثناء شرائها كوكايين من منطقة الزمالك، واعترفت أنها دائمة التردد على الشقة لشراء المخدرات.

ولم تنج المطربة أصالة من شبح المخدرات، حيث تم توقيفها في عام 2017 بمطار رفيق الحريري، بتهمة حيازة عدة جرامات من الكوكايين بغرض التعاطي، وهي القضية التي أحدثت ضجة في الوسط الفني حينها، خاصة أنها ليست القضية الأولى التي يتم فيها الربط بين المخدرات والسياسة والفن.

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وتسببت هذه القضية في إثارة أزمة للمطربة أصالة التي تحظى بشعبية واسعة، وعقب بعض الإجراءات غادرت أصالة المطار بعد تسوية الأزمة، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقبض على أصالة في نفس المطار بالتهمة ذاتها؛ حيث سبق أن حدث ذلك عام 2014.

وفي فبراير/شباط 2018، قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 3 سنوات للمخرج سامح عبدالعزيز، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، وذلك على خلفية ضبطه أثناء عبوره منفذاً أمنياً بمنطقة الهرم السياحية متوجهاً إلى أحد الفنادق.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على قطعتي حشيش، يبلغ وزنهما 20 جراماً، بالإضافة إلى تذكرة هيروين وكيس يحتوي على مخدر البانجو، وقرص ونصف تامول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.





وعلى خطى سامح عبدالعزيز، سار الفنان الشاب أحمد عزمي، الذي حُبس لمدة 6 أشهر مع الشغل في قضية تعاطي المخدرات "الترامادول"، بناء على حكم محكمة جنايات شرم الشيخ، بعدما استوقفه أحد الضباط، ولاحظ عدم قدرته على الحديث، بالإضافة إلى أن حالته كانت غير طبيعية وكان فاقداً للاتزان، وينطق بكلمات غير مفهومة.

وبعد قيام الضابط بتفتيش سيارته، عثر على 14 قرصا مخدرا، كما كان برفقته فتاة اتضح فيما بعد أنه مقيد ضدها 11 قضية آداب، لكن عزمي ادعى أنها زوجته عرفياً، وأنكر معرفته بوجود المخدرات داخل السيارة.





وبعد فشل محاولات محامي الفنان أحمد عزمي بالطعن على حكم حبس موكله، أحيلت القضية لمحكمة الجنايات التي قضت بحبسه لمدة 6 أشهر وتسليمه لتنفيذ الحكم.

وفي يناير/كانون الثاني 2015، ألقى القبض على المطرب الشعبي "ريكو"، وعدد من أصدقائه؛ بتهمة تعاطى المخدرات داخل إحدى الشقق بمدينة العبور، وتم حبسه لمدة عام.





وواجه ريكو تهمة المتاجرة في مخدر "الهيروين"، واستقطاب راغبي الإدمان للشقة لتعاطي المخدرات، وكشفت التحقيقات أن الشقة ملك مؤلف أغان يقيم بدائرة قسم العبور، اتخذها وكرا لتعاطي وتجارة المخدرات.

وفي العام نفسه واجه الممثل الشاب هيثم محمد نفس تهمة ريكو، بعدما ألقت سلطات الأمن القبض عليه وبحوزته مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وذلك أثناء وجوده في سيارته مع اثنين من أصدقائه، بالقاهرة الجديدة.