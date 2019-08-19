شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات من نار.. بروفات لحفل محمد رمضان فى القاهرة قبل الانتقال للساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان محمد رمضان بشكل كبير قبل حفلته القادمة فى الساحل الشمالى، المقرر لها يوم الجمعة 23 أغسطس الحالى، ويجرى العديد من البروفات داخل أحد المسارح الكبيرة فى القاهرة مع فريق عمله استعدادا للتقنيات الجديدة التى سيعرضها فى حفله المقبل.

ومن المقرر أن ينتقل رمضان إلى الساحل الشمالى يوم الأربعاء المقبل بصحبه فريق عمله، من أجل خوض عدة بروفات قبل حفلته التى ستضم أكبر شو استعراضى فى الحفلات المصرية من خلال المسرح المبتكر والشاشات، مع الاستعانة بمئات الراقصين المتخصصين والممثلين، على أن تكون لكل أغنية استعراض مختلف عن الأخرى، مع الاستعانة بالمخرج تامر كرم لإخراج الحفل.

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محمد رمضان وسط فريق عمله

ويعد الحفل هو الثانى للنجم محمد رمضان بعدما قدم حفله الغنائى الأول فى شهر مارس الماضى بالتجمع الخامس، وحقق ردود فعل واسعة بسبب الاستعراضات والشو الذى قدمه رمضان فى الحفل، مع تقديمه لأغانيه الشهيرة منها "نمبر وان" و"الملك" و"فيرس" و"جيشنا صعب" والعديد من الأغانى الأخرى.

وطرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية مؤخراً وهو ديو "انساى" الذى جمعه بالنجم المغربى سعد لمجرد، وتم تصويره فى العاصمة الفرنسية باريس على طريقة الفيديو كليب مع المخرج حسام الحسينى، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 مليون مشاهدة على موقع يوتويب، ومن المقرر أن يغنيها رمضان فى حفله بالساحل.