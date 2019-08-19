هل بدأت الخلافات بين كريس برات وكاترين شوارزينيجر بسبب الأطفال والمال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل بدأت الخلافات الزوجية بين كريس برات وكاترين شوارزينيجر حول إنجاب أطفال وكم من المال تنفقه؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القلية الماضية، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفي تماما ما تردد وذلك بعد التواصل مع مصدر مقرب من الزوجين، والذي أكد أن ما يتردد قصة كاذبة ووهمية .

بدأت الشائعة بنشر موقع " National Enquirer " تقرير يؤكد أن كريس برات وكاترين شوارزينيجر المتزوجين بدأت المشاكل والتوتر في السيطرة على علاقتهما، وذلك لأن كريس يريد أن تصبح كاثرين زوجة وأم في المنزل ، وهي تشعر أن لديها الكثير لتحقيقه بالطريقة التي تراها ، فهي في التاسعة والعشرين فقط و لديها الكثير من الأحلام. "

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وزعم مصدر للموقع أن كاترين تريد أن تستمتع بالحياة علي طريقتها ، ايضا من المشاكل بين الزوجين هي طريقة إنفاقها و ذلك لأنها تحب التسوق ، وكانت تقوم بإعادة ترميم المنزل ، و هي تنفق الكثير من المال في اشياء مكلفة ، و اضاف المصدر أنه من الواضح أنهم يواجهون وقت عصيب للغاية في التكيف معا " .

وما ينفي الشائعة هو ظهور برات وشوارزينيجر خلال تبادل القبلات الحارة في ماليبو، كما شوهد الزوجان السعيدان يستمتعان بيوم على الشاطئ وحضور دروس اليوجا.