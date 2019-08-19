بالفيديو.. "حاجة متخصكش" أحدث أغانى أصالة

طرحت الفنانة أصالة أحدث أغانيها بعنوان "حاجة متخصكش"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمية "يوتيوب"، وهي من كلمات ناصر الجيل، و ألحان وتوزيع آدم حسين. و ألحان وتوزيع آدم حسين. أصالة طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "مبقاش سر"، وهي من كلمات أمير طعيمة، و ألحان أحمد زعيم، و توزيع فهد، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طحرها عبر موقع يوتيوب. من كلمات أمير طعيمة، و ألحان أحمد زعيم، و توزيع فهد، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طحرها عبر موقع يوتيوب. Advertisements

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