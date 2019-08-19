في ذكرى ميلادها.. أبرز الأعمال الفنية للفنانة علا رشدي

يحل اليوم الـ 19 من أغسطس ذكرى ميلاد الفنانة الشابة علا رشدي التي تألقت من خلال أدواره السينمائية والتليفزيونية، ولم تقتصر موهبتها على التمثيل بل تطرقت إلى تقديم عدد من الحلقات عبر السوشيال ميديا تحت مسمى "وجهة مظر" التي تتحدث من خلالها على معاناة الأم في تربية أبنائها والأعمال المنزلية التي تقوم بها وقدمت على هذا النهج أغنية في عيد الأم السابق تحت مسمى "عايزة هدنة" التي لاقت مردودًا إيجابيًا من قبل

الجماهير.وفي هذا التقرير تستعرض "بوابة الوفد"، أبرز المعلومات عن حياة الفنانة علا رشدي بدءًا من حياتها الشخصية حتي حياتها الفنية التي قدمت من خلالها العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية.ولدت "رشدي" في عائلة دبلوماسية حيث تنقلت بين أكثر من 5 بلدان منها إيطاليا وروسيا وأمريكا، وتزوجت في مايو 2010 من الممثل الشاب أحمد داود وأنجبت منه طفلين.وبدأت حياتها الفنية منذ الصغر حيث شاركت في عدد من المسرحيات في أمريكا، واستكملت تقديم العروض المسرحية بعد تخرجها من الجامعة، وحصلت علي درجة الماجسيتير الشرفية في مجال إدارة الأعمال.وشاركت في عدد من الأعمال الفنية من أولها كان فيلم "السلم والثعبان" ثم توالت أعمالها السينمائية التي منها؛ فيلم "على جثتي" مع النجم أحمد حلمي، "عصابة الدكتور عمر " مع الفنان مصطفى قمر، وكابتن هيما مع المطرب تامر حسني وغيرهم.وقدمت عدد من الأدوار تليفزيونية من خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات التليفزيونية والتي منها؛ مسلسل سكر وبنجر، أفيش وتشبيه، تامر وشوقية، لحظات حرجة، حكايات وبنعشها وغيرهم.