الفنانة رنا خليل "للوفد": فن المسرح يساهم في الحافظ على الهوية المصرية

قالت الفنانة الشابة رنا خليل، أن الدورة الـ 12 للمهرجان القومي

للمسرح، ستكون مميزة، مشيرة إلي أنها تضم عددا كبيرا من العروض المسرحية، والتي تصل إلى 70 عرضا في المسابقات المختلفة.

وأضافت "رنا" في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن الدورة تضيم أيضا 3 أقسام، وتشمل على 5 مسابقات، لافتة إلي أن هذا

يعطي ثراء في العمل الفني وخاصة المسرحي.

وأشارت إلى أن الاهتمام بالمسرح يساهم في الحفاظ على الهوية المصرية وهذا هو دور الفن، بالاضافة إلى أنه يساهم في زرع القيم والأخلاق النبيلة والعادات المصرية في النشء.

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وأشادت بافتتاح الدورة الـ 12 للمهرجان القومي

للمسرح، مشيرة إلى أن الدورة شهدت تكريم عدد كبير من عمالقة الفن المسرحي بالإضافة إلي تكريم الفنان والمخرج الراحل كرم مطاوع الذي قدم الكثير للفن المصري، وهذا أقل ما يمكن أن يقدّم.

يذكر أن الفنانة الشابة رنا خليل، كشفت عن انتهائها من تصوير كل مشاهدها ضمن أحداث الفيلم العالمي "Black Adam's"، الذي تشارك في بطولته مع النجم العالمي Dwayne Johnson أحد أعلى النجوم أجراً في هوليود.