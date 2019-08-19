ليزا هايدون تعلن عن حملها الثاني

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
أعلنت الممثلة الهندية الشهيرة ليزا هايدون Lisa Haydon يوم السبت 17 أغسطس أنها وزوجها دينو لفاني يتوقعان طفلهما الثاني معًا.
شاركت ليزا متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، عبر صورة، حيث نرى الفنانة وهي ترتدي بيكيني يُظهر انتفاخ بطنها بينما تقف بجانب زوجها وابنها زاك على الشاطيء.
تزوجت ليزا ودينو ، وهو ابن رجل الأعمال البريطاني المولود في باكستان جولو لفاني، في أكتوبر 2016 بعد عام من المواعدة، ولدى الزوجان بالفعل ابنهما زاك، الذي ولد في 17 مايو 2017.
في مقابلة سابقة، قالت ممثلة “عائشة” إن إنجاب طفل قد فتح عينيها على عالم جديد بالكامل وأسلوب حياة مختلف، وكما قالت إن هذا هو الوقت الذي لا تحتاج فيه النساء إلى مخاوف مهنية فيما يتعلق بتأسيس أسرة”.
قالت ليزا “كنت أقوم بتصوير سلسلة على شبكة الإنترنت حتى أصبحت حاملاً لمدة خمسة أشهر، خضعت لجلسة تصوير لصالح غلاف مجلة Vogue India مع هريثيك روشان، وأنا في الشهر الرابع
من العمل في مجال عروض الأزياء والتمثيل إلى الأمومة، قالت ليزا أيضًا إن إنجاب طفل يؤكد على الحاجة إلى الجداول الزمنية والتنظيم، وأنه لا تعارض بين المستقبل المهني والأمومة.
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