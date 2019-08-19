إلتون جون يستمتع بعطلة الصيف مع زوجه وابنيهما على متن يخت فاخر

متابعة بتجـــــــــــرد: شوهد الفنان البريطاني إلتون جون برفقة زوجه ديفيد فيرنيش البالغ من العمر 56 عامًا، وابنيهما زاكاري (8 سنوات) وإيليا (6 سنوات)، في موناكو وهم يتجوّلون سيرًا على الأقدام يوم الأحد.

ويقضي الموسيقي البالغ من العمر 72 عامًا، عطلة الصيف على متن يخت فاخر ويستمتع برفقة عائلته في الخليج الأوروبي.

ورصدت عدسات الكامرات إلتون جون وهو يصعد على متن المركب الفاخر بسروال حريري قصير مع قميص متطابق من دار غوتشي.

يذكر أن إلتون جون أعلن العام الماضي، عن نيته في التقاعد لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته.