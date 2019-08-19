بالفيديو: الإعلامية مهيرة عبدالعزيز تستعيد الطفولة على كرسي دوار

ظهرت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، في فيديو طريف وعفوي، إذ جلست على كرسي دوّار وبدأت في الدوران به.
وعلقت على الفيديو، قائلة: ” استمتعوا بكل لحظة في حياتكم مهما كانت بسيطة، كلما بداخلنا طفل، بيحب يضحك ويلعب ويتصرف بعفوية، حافظوا عليه ولا تقتلوه بقيود بنفرضها على أنفسنا بلا داعي ” .
وأضافت: ” على فكرة، هنا كنت في كواليس تصوير كلام نواعم وهذا الكرسي موجود في ديزان ديستريكت في دبي ” .
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