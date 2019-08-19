بالصور- دوين جونسون يدخل القفص الذهبي في هاواي

نشر النجم العالمي دوين جونسون المعروف بـ “ذا روك” بعض الصور من زواجه في هاواي وذلك عبر حسابه على انستغرام.

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وتزوج “ذا روك” من حبيبته لورين هاشيان التي تعرّف عليها عام 2007 ورزقا بطفلتين تيانا (15 شهراً) وجاسمين ثلاث سنوات.

وكان من المقرر أن يتزوج الثنائي في ربيع عام 2018، لكن تم تأجيل حفل الزفاف عندما حملت لورين بطفلتها الثانية.

من جهة أخرى، يعرض لدوين جونسون فيلم الأكشين والإثارة Hobbs & Shaw، المشتقة أحداثه من السلسلة الشهيرة Fast and Furious.