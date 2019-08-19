- 1/2
- 2/2
Aug 19, 2019
نشر النجم العالمي دوين جونسون المعروف بـ “ذا روك” بعض الصور من زواجه في هاواي وذلك عبر حسابه على انستغرام.
وتزوج “ذا روك” من حبيبته لورين هاشيان التي تعرّف عليها عام 2007 ورزقا بطفلتين تيانا (15 شهراً) وجاسمين ثلاث سنوات.
وكان من المقرر أن يتزوج الثنائي في ربيع عام 2018، لكن تم تأجيل حفل الزفاف عندما حملت لورين بطفلتها الثانية.
من جهة أخرى، يعرض لدوين جونسون فيلم الأكشين والإثارة Hobbs & Shaw، المشتقة أحداثه من السلسلة الشهيرة Fast and Furious.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- دوين جونسون يدخل القفص الذهبي في هاواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.