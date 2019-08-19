نانسي عجرم نجمة أقوى حفلات مهرجان صلالة والجمهور ينتظرها

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء الأربعاء المقبل، في سلطنة عمان ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.
وعلقت نانسى عجرم على بوستر الحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “كتير متحمسة لألتقي بجمهوري العزيز بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي يوم ٢١ أغسطس”.
على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.
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