ميريام فارس تُشغِل متابعيها بمقطع مصوّر بلباس البحر

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""الخليج 365"" من بيروت: شغلت الفنانة ميريام فارس متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" بفيديو سريع نشرته من إجازتها الصيفية. حيث أطلت بلباس البحر وهي تردد مقطع من أغنيتها الجديدة "قومي" التي لاقت تفاعلاً لإطلاقها بعد غيابٍ طويل عن ساحة الغناء بسبب الأزمة الصحية التي مرت بها.

ولقد تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه اللقطة المصورة بحيث قارب الـ 800 ألف مشاهدة بوقتٍ قصير لم يتجاوز 18 ساعة حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.