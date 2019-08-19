تانيا قسيس تعود الى أم الدنيا بحفلٍ ضخم

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Aug 19, 2019
تعود السوبرانو المتألقة تانيا قسيس الى مصر من جديد لتحيي حفلاً ضخماً ضمن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وذلك يوم الجمعة في 30 آب/أغسطس الجاري.
وكانت “قسيس” قد أبهرت الحضور في وقت سابق بالقاهرة وذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019 مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية وهي الكاتدرائية الأكبر بالشرق الأوسط، بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية في مصر، بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد.
لا شك في أن الحفلة سيكون لها وقعها الخاص بعد النجاح الباهر الذي حققته حفلتها الأخيرة في القاهرة، والتي حصلت بعدها على إعجاب الجمهور المصري بشكل عام والنقّاد الفنّيين والاعلام بشكل خاص، فكانت حديث الساعة على مدى أيام عديدة في أم الدنيا مصر.
نذكر أن “قسيس” كانت قد زارت قصر بعبدا مؤخراً والتقت فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث قدمت له نسخة عن النشيد الوطني اللبناني المصوّر الذي هي بصدد تقديمه في شهر تشرين الثاني قبيل عيد الاستقلال.
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