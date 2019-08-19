- 1/2
- 2/2
Aug 19, 2019
لم يمر تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مرور الكرام في افتتاح الدورة الـ12 من “المهرجان القومي للمسرح” في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعدما عاشت سمية الألفي لحظات صعبة بإسترجاعها ذكرى والد أبنائها الراحل.
وكان من المتوقع أن يحضر فاروق الفيشاوي المهرجان لاستلام تكريمه شخصياً، إلا ان القدر شاء أن يرحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.
وشهدت الدورة الـ12 من المهرجان حضور مجموعة كبيرة من النجوم والوجوه المعروفة. وقد ترأس الدورة الفنان المصري أحمد عبد العزيز الذي حرص على تكريم “الفيشاوي” بنفسه، حيث أكد أن “فاروق الفيشاوي رحل بجسده عن عالمنا ولكن بقي بفنه وأعماله التي قدمها”.
ثم اعتلى المسرح عمر فاروق الفيشاوي، الابن الثاني للفنان الراحل، من أجل تسلم الدرع التكريمي، وهي اللحظات التي صاحبها بكاء والدته سمية الألفي وهي تشاهد تكريم والد أبنائها الراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الألفي تعيش أصعب اللحظات في تكريم فاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.