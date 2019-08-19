سمية الألفي تعيش أصعب اللحظات في تكريم فاروق الفيشاوي

لم يمر تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مرور الكرام في افتتاح الدورة الـ12 من “المهرجان القومي للمسرح” في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعدما عاشت سمية الألفي لحظات صعبة بإسترجاعها ذكرى والد أبنائها الراحل.

وكان من المتوقع أن يحضر فاروق الفيشاوي المهرجان لاستلام تكريمه شخصياً، إلا ان القدر شاء أن يرحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.

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وشهدت الدورة الـ12 من المهرجان حضور مجموعة كبيرة من النجوم والوجوه المعروفة. وقد ترأس الدورة الفنان المصري أحمد عبد العزيز الذي حرص على تكريم “الفيشاوي” بنفسه، حيث أكد أن “فاروق الفيشاوي رحل بجسده عن عالمنا ولكن بقي بفنه وأعماله التي قدمها”.

ثم اعتلى المسرح عمر فاروق الفيشاوي، الابن الثاني للفنان الراحل، من أجل تسلم الدرع التكريمي، وهي اللحظات التي صاحبها بكاء والدته سمية الألفي وهي تشاهد تكريم والد أبنائها الراحل.