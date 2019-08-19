فن ومشاهير

سمية الألفي تعيش أصعب اللحظات في تكريم فاروق الفيشاوي

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Aug 19, 2019

لم يمر تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مرور الكرام في افتتاح الدورة الـ12 من “المهرجان القومي للمسرح” في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعدما عاشت سمية الألفي لحظات صعبة بإسترجاعها ذكرى والد أبنائها الراحل.

وكان من المتوقع أن يحضر فاروق الفيشاوي المهرجان لاستلام تكريمه شخصياً، إلا ان القدر شاء أن يرحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.

Advertisements

وشهدت الدورة الـ12 من المهرجان حضور مجموعة كبيرة من النجوم والوجوه المعروفة. وقد ترأس الدورة الفنان المصري أحمد عبد العزيز الذي حرص على تكريم “الفيشاوي” بنفسه، حيث أكد أن “فاروق الفيشاوي رحل بجسده عن عالمنا ولكن بقي بفنه وأعماله التي قدمها”.

ثم اعتلى المسرح عمر فاروق الفيشاوي، الابن الثاني للفنان الراحل، من أجل تسلم الدرع التكريمي، وهي اللحظات التي صاحبها بكاء والدته سمية الألفي وهي تشاهد تكريم والد أبنائها الراحل.

2

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمية الألفي تعيش أصعب اللحظات في تكريم فاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا