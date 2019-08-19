أحمد زاهر ينشر صورة برفقة ابنته "ملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أحمد زاهر، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة برفقة ابنته الشابة "ملك". وعلق: "أميرتي، روحي، وصديقتي، وحبي كله، أحبك"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه. يُذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر، مسلسل "ولد الغلابة" الذي عُرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، ومن إخراج محمد سامي.

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