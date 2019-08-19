فيفي عبده تعلق على فوز منتخب مصر لكرة اليد بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

هنأت الفنانة فيفي عبده، منتخب مصر لناشئي كرة اليد، عقب فوزه ببطولة كأس العالم، أمس الأحد، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت "فيفي" صورة للفريق وعلقت عليها: "1000 مبروك لمصر، رجال ما شاء الله طبعا رفعت راسنا ما شاء الله تبارك الرحمن عليكم ‏بحبكم أوي".

وحقق منتخب مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.