فيفي عبده تعلق على فوز منتخب مصر لكرة اليد بكأس العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
هنأت الفنانة فيفي عبده، منتخب مصر لناشئي كرة اليد، عقب فوزه ببطولة كأس العالم، أمس الأحد، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت "فيفي" صورة للفريق وعلقت عليها: "1000 مبروك لمصر، رجال ما شاء الله طبعا رفعت راسنا ما شاء الله تبارك الرحمن عليكم بحبكم أوي".
وحقق منتخب مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.
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