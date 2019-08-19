خاص| صفاء جلال: لهذا السبب لن أكمل العمل في "مكتوبلي أغنيلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قالت الفنانة صفاء جلال إنها ستكتفي بالمشاركة في عرض مسرحية "مكتوبلي أغنيلك" بمدينة الإسكندرية فقط، موضحة أنها ستعتذر عن عدم استكمال العمل، عقب انتقال العروض إلى القاهرة، منتصف سبتمبر المقبل.
وأضافت صفاء، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ارتباطها بأسرتها خاصة مع بداية الموسم الدراسي، وما يعقبه من انشغالها مع أولادها في الدراسة سبب اعتذارها.
وتابعت: "استمتعت كثيرًا بالتجربة وبالعمل"، مشيرة إلى أن المسرحية تجربة تدور أحداثها في إطار كوميدي غنائي استعراضي.
وأضافت أن الهدف من المسرحية محاربة الغناء الهابط المنتشر حاليًا ووضع حلول للظاهرة، وعودة الفن الجميل الراقي مرة أخرى.
ومسرحية "مكتوبلي أغنيلك" تُعرض حاليًا على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية، من إنتاج فرقة "تحت 18" بقيادة الفنان وليد طه، ويشارك في بطولتها إيمان البحر درويش، وشيرين، وصفاء جلال، ووائل علاء، ومصطفى عبدالسلام، وفتحي سعد، ومحمود تركي، ومروة جمال، ومحمد مجدي، ومصطفى يوسف، وعماد عبدالمجيد، وزكي لوجو، وحمزة خاطر، والطفلة بيلار.
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