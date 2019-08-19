شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح مينى ألبومه الجديد في رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى طارق الشيخ من تسجيل معظم أغانى ألبومه الجديد ويعمل حالياً على مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه بموسم رأس السنة، ويتضمن الألبوم من 8 إلى 9 أغنيات.

ويتعاون طارق مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين منهم، الشعراء عزيز الشافعى الذي يتعاون معه من خلال أغنيتين فقط، وهانى الصغير، وصلاح مندي، ومن الملحنين حسين محمود، والموزعين أشرف البرنس، وأحمد أمين..وغيرهما.

يذكر أن آخرأعمال طارق الشيخ أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "حظي خاني" وهي من ألحانه، وكلمات سامح الكومي، وتوزيع محمد جابروإخراج محمد حجازى.