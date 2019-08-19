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كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - أعرب الممثل التركي بوراك أوزجيفيت عن دعمه لزوجته الممثلة التركية فهرية أفجين ضدّ حملة السخرية التي تتعرض لها منذ أيام بسبب وزنها الزائد الذي ظهرت به في الصورة المنتشرة لها من داخل المطار.
وجاء دعمه هذا من خلال تصريح له قائلاً أنّ زوجته فهرية جميلة في حالاتها لدرجة أنّ عشقه لها يتضاعف كل يوم.
بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين
وكانت ردّت أفجين بطريقة غير مباشرة على كل التعليقات الساخرة قائلةً:” كل أم، هي امرأة جميلة جدًا”.
يذكر أن فهرية تحرص على الرضاعة الطبيعية لطفلها، وكانت تقضي عطلتها هي وزوجها في مدينة بودروم التركية، وتمكن خلالها المصورون من التقاطِ صورةٍ لطفلها الذي تخفيه هي ووالده عن أعين كاميرات الإعلام، خوفًا من الحسد على حد قولها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد السخرية من وزنها الزائد.. بوراك أوزجيفيت يدعم زوجته فهرية أفجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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