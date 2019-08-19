خاص- رويدا عطية الاولى.. ومولود جديد قريبًا

فازت النجمة رويدا عطية في استفتاء موقع “الخليج 365” عن اغنيتها “كيفك يا حب” التي اطلقتها مؤخراً.

وضمن استفتاء اطلقه الموقع للتصويت على الأغنية المفضلة ضمن توب 10 احتلت اغنية “كيفك يا حب” المرتبة الاولى، بنسبة وصلت الى 40.16%.

فيما توزعت النسب الباقية على التسع أغنيات وهي: مروة ناجي (حبيت من قلبي) – ملحم زين (لهون وبس) – عمر كرم (صارحني) – فادي حرب (غلّي) – لارا اسكندر (الطابور) – انور نور (منّو قليل) – صابر الرباعي (كتاب المجروحين) – لطيفة (شاغلني) – وائل جسار (بتلبّك).

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نذكر ان أغنية “كيفك يا حب” من كلمات عمر ساري، الحان محمد بشار، توزيع رامي الرئيس، اخراج الكليب سامر محمود اما الانتاج للمولى بروداكشن.

كما تتحضر “عطية” لعمل جديد يجمع اسماء مهمة وناجحة في عالم الفن، على صعيد الكلام تعاونت رويدا مع الشاعر علي المولى، اما اللحن مع صانع الهيتات فضل سليمان، والتوزيع لـ ايليا ناستا وانتاج المولى بروداكشن على أن تبصر الأغنية النور قريباً.

على صعيد الحفلات، تألقت رويدا ضمن مهرجانات إهمج حيث احبت حفلا تكلل بالنجاح وذلك بحضور حشد جماهيري كبير.

نشير أن موقع “الخليج 365” قد أطلق استفتاءً جديداً ضمن توب 10 للتصويت اضغط هنا