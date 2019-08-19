دموع سمية الألفي تنهمر حزنًا على طليقها الراحل فاروق الفيشاوي

لم تتمالك الفنانة المصرية سمية الألفي دموعها وهي تتحدث عن طليقها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي توفي بعد فترة معاناة قصيرة مع مرض السرطان، وذلك في أول ظهور لها بعد وفاته، وقالت سمية في حديث إعلامي خلال حفل افتتاح الدورة الـ 12 من "المهرجان القومي للمسرح" بدار الأوبرا المصرية، حيث جرى تكريم اسم فاروق الفيشاوي؛ إذ كان من المقرر حضوره، إلا أن القدر كان أسبق، وقالت إنّ فراق "حبيبها" أمر صعب جدًا، ليس من السهل أن تتحمله.

وأضافت أن فاروق الفيشاوي هو حبيبها وسيظل كذلك، وأنها كانت تتمنى تواجده في الحفل وحضور التكريم بنفسه، مشيرة إلى أن نجله عمر تسلم التكريم نيابة عنه لتواجد نجله الآخر الفنان أحمد الفيشاوي خارج البلاد.

وبسؤال سمية الألفي، عن ندمها بعد انفصالها عن فاروق الفيشاوي، ظهر التأثر الشديد عليها وانهمرت دموعها مطالبة بالتوقف عن الحديث في هذا الشأن لعدم قدرتها على تحمل ذلك.

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وظهرت الفنانة المصرية سمية الألفي بإطلالة سوداء بالكامل خلال حفل افتتاح الدورة الـ12 من "المهرجان القومي للمسرح" بدار الأوبرا المصرية، عززتها بالنظارة السوداء، في محاولة لإخفاء دموعها التي كانت حاضرة طوال الحفل ورصدتها عدسات وسائل الإعلام.

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