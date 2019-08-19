شكرا لقرائتكم خبر عن "مبقاش سر" لـ أصالة تقترب من الـ 3 ملايين فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب أغنية أصالة الجديد "مبقاش سر" من ضمن ألبومها الجديد "من قربك"، من الـ3 ملايين خلال 4 أيام منذ طرحها على يوتيوب والأغنية من تأليف أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم ومن توزيع فهد.
وتتعاون "أصالة" في ألبومها الجديد "في قربك" مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: ناصر الجيل، محمود الخيامي، محمد أبونعمة، عبدالحميد الحباك، أحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم، مدين، عبدالرحمن محمد، عمرو الخضري، عمر عادل، أمير محروس، إيهاب عبدالواحد، طارق عبدالجابر، وغيرهم.
وكانت "أصالة" طرحت مؤخرا أولى أغاني ألبومها الجديد بعنوان "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.
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