اروى جودة تثير الجدل بإطلالة جريئة!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 02:51 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية أروى جودة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لها بملابس مكشوفة. وقد تعرضت اروى جودة لانتقادات من متابعيها خاصة أنها لم تعتد على نشر هذه النوعية من الصور. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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