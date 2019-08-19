شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر لأبطال كأس العالم للناشئين بكرة اليد: شرفتوا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية تهنئته على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للشعب المصري بمناسبة فوز منتخب الناشئين لكرة اليد ببطولة كأس العالم.

وقال شاكر خلال صفحته بالفيس بوك: "مبروك لبلدنا الحبيبة مصر فوز شبابها الابطال بكاس العالم للناشئين في كرة اليد شرفتوا مصر يا شباب مصر وألف مبروك للرياضة المصرية و الي الإمام دائما يا بلدي الحبيب برجالك وشبابك المخلصين وتحيا مصر".

‫تأهل منتخب ناشئي كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على آيسلندا بنتيجة35/31 فى دور الـ8.

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‫شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

‫وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.