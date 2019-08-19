شاهد.. هاني شاكر وتامر حسني يحتفلان بفوز مصر بكأس العالم لكرة اليد

احتفل نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بفوز منتخب مصر بكأس العالم للناشئين في كرة اليد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً:"مبروك لبلدنا الحبيبة مصر فوز شبابها الابطال بكأس العالم للناشئين في كرة اليد، شرفتوا مصر يا شباب مصر والف مبروك للرياضه المصرية و الي الأمامدائماً يا بلدي الحبيب برجالك وشبابك المخلصين وتحيا مصر".
بينما احتفل النجم تامر حسني مع جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "مليون مبروووووووووك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين الفوز بكأس العالم لأول مره في التاريخ. حدثعظيم يستحق كل الإهتمام من جميع جهات الدوله وجميع وسائل الإعلام مليون مبرووووووك يا ابطال".
يشار إلى أن المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد بكأس العالم، فز اليوم بكأس العالم، وذلك بعد تغلبه على نظيره الألمانى فى المباراة النهائية بنتيجة 32- 28، فى البطولة التى أقيمت على أراضى مقدونيا.
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