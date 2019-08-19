خاص الفن – نادين تحسين بيك.. هل تعتذر عن "حارس القدس" أيضاً؟

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​نادين تحسين بيك​ لموقع "الفن" أنها لم توقع على عقد مشاركتها في مسلسل "حارس القدس" بشكل رسمي حتى الآن، وإنما مازالت الأمور ضمن نطاق المفاوضات، على أن تنضم رسمياً في حال الوصول إلى اتفاق مع الشركة المنتجة.

ويرصد العمل الذي ألفه حسن م يوسف ويخرجه باسل الخطيب، مسيرة ​المطران ​هيلاريون كابوتشي​​ النضالية في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرة المظلومين.

ويعيش العمل أزمة حقيقية أجلت تصويره عدة مرات بسبب اعتذار العديد من الممثلين بسبب استسهال جهة الإنتاج، كان آخرهم غسان مسعود صاحب الشخصية الرئيسية، إضافة إلى اعتذار رنا شميس وكندا حنا ومعتصم النهار ومحمود نصر، فهل تكون تحسين بيك سادس المعتذرين؟.. لننتظر..

ويشار إلى أن نادين تحسين بيك أطلت خلال رمضان الماضي بعملين هما "مسافة أمان" و"هوا أصفر".