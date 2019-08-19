خاص الفن- سيف نبيل: "لا سر معين للنجاح .. واللهجة لا تغير شيئا"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الفنان العراقي ​سيف نبيل​ ان لا سر معين لنجاح الاغنيات في هذا العصر بل يأتي التوفيق من الله بعد العمل على تفاصيل العمل الجيد، واعتبر بحديث خاص ان حتى اللهجة لا تدخل ضمن اطار النجاح لاغنية معينة ولا تغير شيئا لان لكل بلد اغنيات ضاربة معينة واغنيات معينة يحب سماعها الشعب بغض النظر ما اذا كانت مصرية خليجية مغربية او لبنانية فالكل واحد.

وكان قد طرح ​سيف نبيل​ فيديو كليب أغنيته "​كل يوم الك اشتاق​" والذي تعاون فيه مع المخرج ياسر سامي.

الأغنية من كلمات علي البدر والحان سيف نبيل وتوزيع وماسترينغ منير جعفر.

وشارف الفيديو كليب على تحقيق المليوني مشاهدة.