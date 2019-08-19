ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الفنان العراقي سيف نبيل ان لا سر معين لنجاح الاغنيات في هذا العصر بل يأتي التوفيق من الله بعد العمل على تفاصيل العمل الجيد، واعتبر بحديث خاص ان حتى اللهجة لا تدخل ضمن اطار النجاح لاغنية معينة ولا تغير شيئا لان لكل بلد اغنيات ضاربة معينة واغنيات معينة يحب سماعها الشعب بغض النظر ما اذا كانت مصرية خليجية مغربية او لبنانية فالكل واحد.
وكان قد طرح سيف نبيل فيديو كليب أغنيته "كل يوم الك اشتاق" والذي تعاون فيه مع المخرج ياسر سامي.
الأغنية من كلمات علي البدر والحان سيف نبيل وتوزيع وماسترينغ منير جعفر.
وشارف الفيديو كليب على تحقيق المليوني مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سيف نبيل: "لا سر معين للنجاح .. واللهجة لا تغير شيئا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.