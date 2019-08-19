ميرنا وليد - بيروت - عمل جديد منتظر بين الفنان ​صلاح الكردي​ والفنانة ​سيرين عبد النور​ وقد نشر صلاح صورة جمعتهما واشاد بسيرين فعلقت بدورها: " اخ يا قلبي .... شو غنية كل المشاعر فيها متل يللي كتبها ولحنها".

الاغنية ستكون ضمن مسلسل سيرين الجديد المتوقع اسمه "الديفا" والذي سيجمعها مع يعقوب الفرحان وعدد من الممثلين اللبنانيين وغير اللبنانيين على mbc . وحسب ما علم موقع الخليج 365 ستكون الاغنية ضمن حلقات المسلسل وليست شارته الخاصة وهي من توزيع جيمي حداد.

وبحديث خاص رفض صلاح كشف التفاصيل التزاما مع الجهة المنتجة التي ستكشف بدورها كل التفاصيل بالاسابيع المقبلة. واشاد صلاح بالعمل مع سيرين التي اعتبرها انسانة قريبة للقلب ولديها احساس بما تسمع وتقدم.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- بين صلاح الكردي وسيرين عبد النور احساس ورومنسية و"ديفا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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