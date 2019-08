خاص بالفيديو-كارول سماحة في إهمج بحفل إستثنائي إستذكرت فيه فيروز وطوني حنا ومروان خوري

ميرنا وليد - بيروت - السهرة الثانية من ​مهرجان إهمج السياحي​ بدورته التاسعة لم تكن عادية، لأوّل مرّة الفنانة ​كارول سماحة​ تطلّ على جمهورها في إهمج، فحضّرت ووعدت وفاجأت محبيها بحفل إستثنائيّ غنت فيه أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة، كما انتقت أغنيات باللغات الإنجليزية والفرنسية، وأعادت تقديم أغنية "سالمة يا سلامة " للنجمة العالمية الراحلة ​داليدا​ بتوزيع جديد.

إفتتحت كارول السهرة بموال أهدته الى بلدة إهمج، ثم أطلّت على المسرح بفستان فضي براق تميّز بكم طويل من المرايا بتوقيع المصمم ​جان لويس صبجي​، ووعدت الجمهور بسهرة إستثنائية تلهب فيها الأجواء الحماسية وسط البرد في إهمج.

"غالي عليّ"، "حبي دلوقت"، "خليك بحالك"، "سهرانين"، "يا حبيبي"، “أضواء الشهرة"، "اسمعني " أغنيات حفظها الجمهور ورددها مع الفنانة كارول سماحة بحماس قوي وطالبها بالبعض منها.

وفاجأت كارول سماحة محبيها بغناء الديو الذي قدمته سابقاً مع الفنان ​مروان خوري​ "يا رب"، واختارت أيضاً أن تغني باللغة الإنجليزية أغنية "Show must go on" للنجم العالمي Freddie Mercury، ثم جلست قرب الجمهور وغنت "اتطلع فيي هيك".

للغة الفرنسية أيضاً حصة مع كارول سماحة، وقبل أن تؤدي الأغنية أجرت منافسة بين الجمهور الذي يجيد اللغة الفرنسية، والجمهور الذي يجيد اللغة الإنجليزية لمعرفة أية لغة يفضلون أكثر، وطلبت منهم أن يغنوا معها أغنية "Je T'aime" للمغنية العالمية Lara Fabienne.

Advertisements

ل​فيروز​ و​طوني حنا​ أيضاً حصة في حفل كارول، فإختارت من الأرشيف أغنية "دقوا المهابيج"، "من شردلي الغزالة" و"عودك رنان".

واختتمت كارول أمسيتها بأغنيتي "وحشاني بلادي"، و"بصباح الالف الثالث" للمؤلف والملحن الراحل منصور الرحباني بناء على طلب خاص من الحضور.

وخصّت كارول موقع "الفن" بتصريحات خاصة، وكشفت أموراً تحدثت عنها لأول مرّة في كواليس الحفل، تتابعونها في الفيديو المرفق.