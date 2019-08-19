شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يتجهون لأغانى الـ "سينجل" في 2019 .. محمد منير و وائل جسار الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة تزايد الإقبال على إنتاج الأغانى "السنجل"، حيث لجأ بعض النجوم لطرح هذه النوعية من الأغاني، مستبعدين فكرة طرح ألبوم غنائي كامل مرة واحدة، الأمر الذي دفعهم لطرح أغنية منفردة من خلال قنواتهم الخاصة على موقع "يوتيوب" لتحقيق أكبر عائد مادي من هذه الأغنيات.





وفي السطور التالية يرصد" الخليج 365" أشهر المطربين الذين لجأوا إلى الأغاني الـ"سينجل" في الفترة الأخيرة:ديانا حداد:

تستعد النجمة ديانا حداد لطرح أغنتين جديدتين "سينجل" خلال الأيام المقبلة، الأغنية الأولى باللهجة المصرية، ولم تستقر ديانا وفريق عمل الأغنية على الاسم النهائي لها حتى الآن، أما بالنسبة الأغنية الثانية فهى خليجية بدوية.

محمد منير :

الكينج محمد منير طرح أيضا أغنية "سينجل" جديدة حملت اسم "مهموم" عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

راغب علامة :

ينتهى سوبر ستار راغب علامة من تسجيل عدد من الأغينات الـ"سينجل" لطرحها على فترات متباعدة على مدار الصيف وهما الأولى "ملك الرومانسية"، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء الدين، وتوزيع باسم منير.

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والثانية تحمل اسم "يالا" ، وهى من كلمات عماد الإربياري، ألحان محمود الخيامى وتوزيع طارق عبد الجابر، وجيتارات أحمد روكيت، باص جيتار أحمد رجب، وهندسة صوت هانى محروس.

خالد عجاج :

يستعد المطرب خالد عجاج لتسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "منين ولا منين"، من كلمات هانى فؤاد وألحان تامر كروان وتوزيع مصطفى ابو رايه، و من المقرر أن يتم تسجلها في الأسبوع المقبل.

سامو زين:

أطلق الفنان سامو زين أحدث أعمال الفنية، فيديو كليب أغنيته الجديدة " حب حب " وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقى لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو من إخراج إسماعيل الأرباس.

وائل جسار :

طرح المطرب اللبنانى وائل جسار عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب، أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "بتلبك"، وهى من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

وائل كفورى :

طرح النجم اللبنانى وائل كفورى أغنيته الجديد بعنوان "استشبهت فيكى"، من كلمات منير بوعساف، الحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو،حيث تعتمد الأغنية على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفورى فى الفترة الأخيرة.

باسكال مشغلانى:

تعمل حاليا في مرحلة التحضيرات الأولى لطرح أغنية سينجل جديدة من كلمات الشاعر منير بوعساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.