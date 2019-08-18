عرض عقلة الإصبع لـ«محمد هنيدى» فى موسم رأس السنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر النجم محمد هنيدى وصناع فيلمه الجديد “عقلة الإصبع” عرض العمل في موسم رأس السنة المقبل لعام 2020، والذي يستأنف تحضيراته الفترة المقبلة بعد انتهائه من عرض مسرحيته “3 أيام فى الساحل” فى موسم عيد الأضحى.

وصور هنيدى يوم واحد، ونشر التيزر الدعائى للفيلم، وبسبب انشغاله بتقديم عرضه المسرحي “3 أيام في الساحل” بالسعودية، تم تأجيل التصوير لعرض المسرحية فى موسم عيد الأضحى .

وبدأ إسلام خيري عمليات المونتاج والمكساج مبكرا بالتزامن مع تصوير باقي مشاهد الفيلم، حيث طرح التريلر التشويقي للفيلم كنوع من الترويج للعمل وتشويق جمهور “هنيدي”، والفيلم كتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، ويحدث نقلة في عالم الجرافيكس والتقنيات الحديثة بالشرق الأوسط، حيث يعتمد صناعه على إحدى الشركات العالمية الأمريكية لتصميم أعمال الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية “عقلة الإصبع”.