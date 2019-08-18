لماذا رفضت شيلبا شيتي اعلان بـ10 ملايين روبية؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تتميز الفنانة شيلبا شيتي كوندرا بالحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بالتوصية أو الترويج للمنتجات الصحية لعشاقها ومتابعيه، وهي تضع ذلك دائما دائمًا على قائمة أولوياتها ولم تتنازل عنه مطلقًا. قبل شهرين، أطلقت أيضًا تطبيق العافية لمساعدة الناس على المساعدة في الحفاظ على روتين صحي.

وسيراً على ذات الخط، رفضت شيتي ، التي اشتهرت بأنها أحد عشاق اللياقة البدنية، عرضًا يتضمن تقديم إعلان لحبوب التخسيس التي تقدمها شركة الايورفيدا بمبلغ 10 ملايين روبية هندية، مؤكدة أن البديل الأفضل لحبوب التخسيس هو تغيير نمط الحياة وهذا ما تفضله

بينما كان تتحدث عن العرض المقدم لها مع إحدى الصحف، قالت شيلبا: “لا يمكنني بيع شيء لا أؤمن به، حبوب التخسيس والوجبات الغذائية السريعة يمكن أن تكون مغرية لأنها تعد بنتائج فورية، لكن لا شيء يفوق الشعور بالالتزام بروتينك وتناول الطعام الصحيح، تعديل نمط الحياة يعمل بشكل أفضل على المدى الطويل. “

وفي سياق اخر، تستعد شيلبا لعودتها السينمائية التي طال انتظارها مع فيلم ” ناكما ” للمخرج صابر خان، وبطولة أبهيمانيو داساني وشيرلي شتيا.