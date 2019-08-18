سيف علي خان يحتفل بعيد ميلاده الـ49 مع كارينا في لندن.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفل سيف علي خان بعيد ميلاده الـ 49 مع زوجته كارينا كابور وابنه تيمور علي خان في لندن يوم الجمعة 16 أغسطس، عدد من أندية المعجبين بسيف وكارينا والطفل الجميل تيمور على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بعيد ميلاد سيف.

في إحدى الصور، يمكننا رؤية سيف وهو يقطع كعكة عيد ميلاده بحضور كارينا كابور، اختار ممثلة Race تيشيرت شبابى باللون الرمادي، بينما بدت كارينا جميلة في ملابسها ذات اللون الأسود.

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الخميس 15 أغسطس، ظهرت صورة لكارينا وسيف وتيمور جالسين أمام منزلهم في وندسور، يمكننا أن نرى نجم “العاب مقدسة” أنيق في قميصه الأحمر وسترة سوداء وجينز أسود ، بينما اختارت كارينا سترة وردية اللون، وبدا تيمور الصغير لطيفًا في قميصه باللون الأخضر سروال قصير.

من ناحيتها شاركت سارة علي خان ابنة سيف “بوست” هنأت فيه والدها بعيد ميلاده، ونشرت صورة جمعتها مع سيف علي خان وإخوانها إبراهيم وتيمور ، ووصفتها بأنها “أسعد عيد ميلاد لأبي، أحبك كثيرًا”.

في هذه الأثناء ، بمناسبة عيد ميلاد سيف ، أصدر صانعو فيلم Laal Kaptaan البوستر الأول للممثل من الفيلم . يلعب سيف علي خان دور ناجا سادهو في الدراما القادمة للمخرج نافديب سينغ Navdeep Singh، والمتوقع إطلاقه في 11 أكتوبر 2019.