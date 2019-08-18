رغم الحكم بسجنه، أحمد الفيشاوي يعد جمهوره بهذا الأمر

بعد تخطيه صدمة وفاة والده، ها هو الفنان المصري أحمد الفيشاوي يستعيد نشاطه ليعود الى جمهوره المصري بعد فترة إجازة امضاها خارج البلاد برفقة زوجته.

وقد نشر الفيشاوي صورة على حسابه عبر موقع انستغرام، ظهر فيها برفقة زوجته ندى كامل، والممثلة المصرية غادة عبدالرازق، اثتاء تواجدهم على متن الطائرة خلال عودتهم إلى القاهرة. وقد ارفق الصورة بالتعليق التالي: “في طريقي إلى مصر، وأعدكم بالعمل أكثر 10 مرات من ذي قبل، كي أحافظ على تراث والدي”، مضيفا: “تدعمني زوجتي وهذا شعور قوي”، متوجهاً الى متابعيه لتصفّح الصورة لمعرفة بمن التقى على متن الطائرة.

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من جهة أخرى، قضت محكمة الأسرة في القاهرة بسجن الممثل أحمد الفيشاوي لمدة شهر وذلك لإمتناعه عن سداد نفقة ابنته “لينا” التي لا يتعدى عمرها 10 سنوات، من طليقته “هند الحناوي” في الدعوى المقام ضده.

وعلى أثر قرار المحكمة، وجهت لينا أحمد الفيشاوي كلاماً قاسياً الى والدها وقالت عبر حسابها على موقع انستغرام: “أنا حزينة.. كنت أتمنى أن تكون موجودا دائما من أجلي مثل الأب لابنته”.