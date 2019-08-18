الليلة.. سعاد ماسي تحيي حفلًا غنائيًا في تونس

تستعد المطربة سعاد ماسي، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك ضمن عروض مهرجان الحمامات الدولي بتونس في دورته الـ 55، مساء اليوم، الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن تقدم سعاد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي

يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن مهرجان الحمامات الدولي هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة، وكانت قد

انعقدت دورته الأولي عام 1966 ويعتبر ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي وشارك فيه من قبل عدد كبيرمن نجوم الغناء المصري والفرق المشهورة منهم الكينج محمد منير العام قبل الماضي.

ويشارك في حفلاته هذا العام الموسيقار زياد رحباني والمطرب محمد محسن وعدد آخر من نجوم الغناء والمسرح في العالم.