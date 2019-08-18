"فرح السودان" ينتقل لـ"تويتر".. ومغردون: نهاية الإخوان

انتقل "فرح السودان" الذي أطلق بعد التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية، السبت، إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث سيطرت الفرحة على تغريدات السودانيين.

و"فرح السودان" تم إطلاقه على مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الاحتفالات في الشارع خلال وبعد التوقيع على الوثيقة التي ترسم طريق انتقال البلاد إلى الحكم المدني، وبداية النهاية لحقبة الإخوان في البلاد.

ووقّع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

وعن المجلس العسكري وقّع الاتفاق الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع، ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية، كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

ويشكل التوقيع بداية المرحلة الانتقالية التي ستستمر 39 شهراً؛ حيث احتفل مسؤولون وسياسيون ونشطاء بتويتر، بالاتفاق الذي يمهد لتحول البلاد نحو الحكم المدني.

تكريس للديمقراطية

وهنأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عبر تغريده الأشقاء في السودان بتوقيع الاتفاق، داعياً الله تحقيق أمنيات الشعب السوداني في تكريس الديمقراطية وتحقيق الأمن والأمان والإنجاز.





ووصف الصمدي على تويتر توقيع الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي كبير، وتبقى المملكة الأردنية إلى جانب السودان في جهود بناء المستقبل المشرق".

وفي تهنئته، قال الدكتور على التواتي القرشي، المحلل السياسي السعودي، إن السودان يحتفل بتوقيع الاتفاق التاريخي، و"مبروك لشعب السودان الحكيم العظيم.. اللهم أدم أفراح السودان وأفراح كل بلد عربي يسعى للاستقرار والتنمية".

سقوط الإخوان

الفرحة بتوقيع الاتفاق السوداني إيذاناً بسقوط تنظيم الإخوان في البلاد، سيطرت على تغريدات عديدة، فقال أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، إن "فرح السودان بسقوط الإخوان، يفرح كل الأحرار ويفخر به كل العرب والأمم، ويغضب نظامي الهدم والخراب في قطر وتركيا".

ونبه طه أن نظام قطر ومعه رجب طيب أردوغان سوف يعملان على ضرب أمن السودان، لكن الشعب العظيم أكبر من هؤلاء، وكما أسقط مخططاتهم سابقاً سيسحقهم لاحقاً.

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وغرد المدون عبدالله العجمي قائلاً: "فرح السودان وكيف لا يفرح والشعب حقق ما يريد وأسقط تنظيم الإخوان المدعوم من تركيا وإيران وتلك الدويلة الصغيرة قطر".

وكتب مستخدم باسم "زول سوداني" في تغريدته: "يجب على القضاء السوداني بدء إجراءات تجاه رموز "نظام الكيزان" في إشارة إلى الإخوان المسلمين"، مضيفاً "هناك قائمة بأسماء المجرمين المطلوبين دولياً".

ودشن سوادنيون هاشتاق "السودان الدولة المدنية" للتعبير عن رفضهم لتنظيم الإخوان.

العبور للمستقبل

ونشر حساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر"، تغريدات ومقاطع مصورة معبرة، أكدت خلالها المملكة دعمها لخطوة التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري.

وعرض حساب وزارة الخارجية صورة للعاصمة السودانية مرفقة بعبارة "اتفاق الخرطوم.. العبور إلى المستقبل بإرادة السودانيين.. المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب السودان".





وذيل الحساب الرسمي للخارجية التغريدات بشأن الاتفاق السوداني بهاشتاق السعودية تدعم اتفاق السودان، وأبرز الحساب في تغريدة مصورة أخرى قوة العلاقات "التاريخية والاستراتيجية" بين البلدين.

وتعتبر السعودية الشريك التجاري الأول للسودان، كما أن للجالية السودانية في السعودية دوراً كبيراً في التنمية الداخلية بالمملكة.

وتصدر الهاشتاق الأكثر تداولاً على تويتر في عدد من الدول بينها مصر والسعودية، وقال المدون السعودي منذر آل الشيخ مبارك إن "السعودية تدعم اتفاق الخرطوم وكل ما فيه خير للسودان، والأمة العربية فهي جسر للسلام تمم الله فرح السودان وحفظها الله من كل سوء".

وخلال نفس الهاشتاق، قال نايف بن عويد: "العلاقة بين الشعبين ليست جديدة، فالعلاقة تاريخية قديمة.. حفظ الله السودان وشعبه الطيب وابعد عنهم الشر وأهله ومموليه وداعميه".





وتسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.



وعلا التصفيق في الصالة التي تواجد فيها رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة بعد التوقيع على الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى حكم مدني في البلاد.