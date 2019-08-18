الليلة.. "حكايات السندباد" على بيرم التونسي

يعرض مساء اليوم، الأحد، على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي في الإسكندرية، ميمي ومامي "حكايات السندباد"، وذلك في

تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٢٥،٥٠،٧٥ جنيها.

ويذكر أن عرض ميمي ومامي "حكايات السندباد" تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع.