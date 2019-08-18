نانسي عجرم تتألق بحفل الأضحى في دبي

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""الخليج 365"" من بيروت: تألقت النجمة نانسي عجرم، بحفلها الحاشد في دبي، ضمن فعاليات حفلات عيد الأضحى. حيث قدمّت باقةً من أعمالها وسط تفاعل الجمهور في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي "بدنا نولع الجو"، "عم اتعلّق فيك"، "معقول الغرام" وغيرها من الأعمال التي زادت من تفاعل الحضور.

وشاركها الحفل الفنان العراقي سيف نبيل الذي قدّم مجموعةً من الأغاني بينها "عشق موت"، "دايخ بيك"، "ليلة ورا ليلة" التي رددها الجمهور بكل حماس.

يُذكر أن الإعلامي طوني بارود قدّم الحفل الذي أطلت فيه عجرم بفستان أسود أنيق وبدت سعيدة بأجوائه. علماً أنها تستعد لطرح أغنية منفردة قريباً.

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